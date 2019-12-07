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Manisa'da THM 4. Amatör Ses Yarışması

7 saat önce

Manisa'nın Demirci İlçesinde her yıl geleneksel hale gelen Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması'nın 4'üncüsü yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Manisa'da THM 4. Amatör Ses Yarışması, System.String[]

Manisa'nın Demirci İlçesinde her yıl geleneksel hale gelen Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması'nın 4'üncüsü yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Demirci Belediyesi Akıncılar Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte 9 yarışmacı Türk Halk Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirdi.

Yarışmanın jüri üyeliklerini ilçede görev yapan 9 müzik öğretmeni yaptı.

Yarışmada çekilişle izleyicilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Finalde 90 puanla Zeliha Köse birinci olurken, 84 puanla Hande Eroğlu ikinci ve 82 puanla da Özge Nur Yıldırım üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giremeyen yarışmacılara da mansiyon ödülleri verildi.

Programın sonunda dereceye girmeye hak kazanan yarışmacılara ödülleri Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan tarafından verildi.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Türk Halk Müziği Amatör ses yarışmalarına halkımızın ilgisi her geçen gün artmakta. Vatandaşlarımızın bu ilgisi karşısında bizde bu tür organizasyonları arttıracağız " dedi.

Akıncılar, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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