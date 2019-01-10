Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, karşı yönlerden gelen TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Manisa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, karşı yönlerden gelen TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. (36) yönetimindeki 35 HJR 83 plakalı TIR, karşı yönden gelen F.T (29) yönetimindeki 45 PS 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.T., A.S.T (1), S.T.T (4), A.G.T (29), H.T (65) ve Güllü Tavus (56) ve TIR sürücüsü M.K. yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Güllü Tavus'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından  Salihli Devlet Hastanesi' kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan F.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Köprübaşı, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisiyle Görüşen Kalp Hastası Kız İçin Doktoruna Talimat Verdi Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 23:20:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]