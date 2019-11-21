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Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Kahveci'nin kullandığı 35 KD 1023 otomobil Turgutlu Organize Sanayi kavşağında Durmuş Çetiner'in kullandığı 52 K1885 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Burcu Alparslan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten verilirken, araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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