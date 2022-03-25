Tır ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Tır ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

25.03.2022 11:57
Tır ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırın aynı istikamette seyir halindeki ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tırın aynı istikamette seyir halindeki ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.G. (61) idaresindeki 34 UL 01 plakalı Ford marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan Y.Y. (42) idaresindeki 34 LV 5045 plakalı Volkswagen marka ticari araca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri servis edildi. Kazada P.Y., M.Y., M.E., P.G., E.Y., Ö.Y., ve Y.Y., yaralandı. Yarlılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken tır sürücüsü M.A.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Demir-İHA)

Tır ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Tır ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tır ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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