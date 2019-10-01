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Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü

24 dakika önce

Manisa'da TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa'da TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Manisa- Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Tanyel Ç. (46) yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a çarptı. Asım Koçak çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafının parçalandığı görüldü. Koçak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Tanyel Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü

Manisa, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:44 Kaynak: DHA
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