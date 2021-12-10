Manisa'da tır römorku çaldığı suçlamasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tır garajındaki yaklaşık 10 tonluk römorku çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesindeki tır garajından bir römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve 2 dingilli römorkun bir çekici aracılığıyla garajdan çıkarıldığını tespit etti.

Römorkun Keçiliköy Mahallesinde boş bir araziye götürüldüğünü ve parçalandığını belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi parçalanan römork parçalarını bir hafriyat kamyonuna yüklerken yakaladı.

Gözaltına alınan M.K, M.K.K. ve N.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.