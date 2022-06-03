Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

03.06.2022 19:43
Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muhsin Turan yönetimindeki 45 AIC 178 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Derciler Sitesi kavşağında Nuri Yücel'in kullandığı 27 PB 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhsin Turan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Onum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Onum Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da tıra arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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