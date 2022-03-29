Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

29.03.2022 13:04

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yakup Toprak idaresindeki 35 SDD 01 plakalı otomobil, Manisa Batı Çevre Yolu'nun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınında Engin Gönül'ün kullandığı 35 KD 5661 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve yanındaki Sevgi Toprak'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Kazara patlayan silah genç liseliyi gözlerinden etti
13:15 Kaçak definecilere jandarma baskını: 6 kişi gözaltında
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement