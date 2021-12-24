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Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

24.12.2021 17:02

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpan otomobildeki sürücü ile eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpan otomobildeki sürücü ile eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı.

Mahmut Kaya'nın (44) kullandığı 45 F 5035 plakalı otomobil, Manisa- Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen İsmail E. (47) idaresindeki 43 KC 003 plakalı tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan sürücü, eşi Kezban (41) ve oğulları Mehmet (20) ile Mustafa Kaya (17) sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Akhisar ve Saruhanlı ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Mahmut Kaya, Saruhanlı, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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