Manisa'da tıra çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 1 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ve refüje çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi ile 1 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Ahmet Akıncı (28) idaresindeki 45 K 1260 plakalı otomobil, Mersinli Mahallesi kavşağı yakınlarında önce önündeki Erdem A'nın (42) kullandığı 35 ATT 853 plakalı tıra ardından savrularak refüje çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün eşi Burcu Akıncı'nın (23) olay yerinde öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki kızı Deniz Akıncı ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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