Manisa'da tıra çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 1 yaşındaki kızı yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde tır ve refüje çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi ile 1 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu