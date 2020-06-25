Manisa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın kullandığı 45 NL 749 plakalı otomobil, Akhisar-Manisa kara yolunun Veziroğlu Mahallesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra P.E. idaresinde aynı yönde seyreden 06 EU 5489 plakalı tıra yandan çarptı.

Olay yerine yoldan geçenlerin haber vermesiyle jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, boş alkol şişeleri buldu.

Tır sürücüsü P.E. kazanın nasıl olduğunu anlamadığını, bir anda solundan gelen otomobilin önce refüje çarpıp, daha sonra tırın dorsesinin altına girdiğini söyledi.

Öte yandan kaza nedeniyle yolun Akhisar-Manisa yönünde trafik bir süre aksadı.