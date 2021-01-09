Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muhammed Talipoğlu (28) yönetimindeki 06 RRN 06 plakalı otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Eşme kavşağında, İzmir yönüne dönen Münacettin Uysal idaresindeki 45 YA 5490 plakalı tıra çarptı.

Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz