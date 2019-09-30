Son Dakika Haberleri: Manisa'da tırın çarptığı yaya öldü
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Manisa'da tırın çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da tırın çarptığı yaya öldü, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine seyreden Tansel Ç. yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı tır, Subatan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a çarptı.

Koçak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Şehzadeler, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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