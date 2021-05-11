Manisa'da tırın devrilmesi sonucu çok sayıda tavuk telef oldu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki kafeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
Et işleme tesisine giden Mehmet Gürmen idaresindeki 64 AAK 002 plakalı tavuk yüklü tır, Kula-Eşme yolu Şeritli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kaza sırasında tırın dorsesindeki kafesler yola savruldu, çok sayıda tavuk telef oldu.
Karayolları ekipleri, tavuklar ve kafesleri toplayarak yolda temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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