Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü R.S, 112 Acil Servis ekibince Kırkağaç Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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