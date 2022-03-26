Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

26.03.2022 16:42
Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa - Turgutlu kara yolunda Hayri Akyürek'in kullandığı 38 AFK 183 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faik Y. yönetimindeki 41 UM 844 plakalı tırla çarpıştı.

Rüzgar türbini için büyük boyutlu parça taşıyan dorseye çarparak savrulan otomobil takla attı.

Otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Turgutlu, Otomobil, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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