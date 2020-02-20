Manisa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Manisa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

Manisa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

Eski Selendi Yolu'nun İncesu Mahallesi kavşağında, Mehmet Ö. yönetimindeki 35 ZV 0232 plakalı tır, Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.


Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Sürücünün eşi Teslime Gülmez (60) ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Mehmet Ö. gözaltına alındı.

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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