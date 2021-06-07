Tırla otomobilin çarpıştığı kazda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Kazak ile otomobilde sıkışan Bekir Sönmez (18), itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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