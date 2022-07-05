Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı - Son Dakika
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Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı

05.07.2022 17:56

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir markete müşteri olarak giren 4 kadın, 'tırnakçılık' yöntemiyle para ve gıda çaldı. Kasada paranın eksik olduğu fark eden market çalışanı polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, marketi 550 TL zarara uğratan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki bir markette giren 4 şüpheliden 2'si aldıkları ürünün parasını verirken, diğerleri fiyat sorarak, çalışanın kafasını karıştırdı.

350 TL ÇALARAK MARKETTEN ÇIKTILAR

Bir şüpheli, 2 şekerleme alıp, market çalışanına 200 TL'lik banknot verdi. Para üstü veren market çalışanından 100 TL'lik banknotu değiştirmesini isteyen şüpheli, daha sonra ürünleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Bu sırada para üstü dahil, el çabukluğuyla toplamda 350 TL alan şüpheliler, marketten çıktı.

Manisa'da 'tırnakçı' kadınlar kamerada

200 TL DEĞERİNDEKİ ÜRÜNLERİ ŞALVARINDA SAKLADILAR

Olayın ardından kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden market çalışanı, kamera görüntülerini izleyince, bir şüphelinin 'tırnakçılık' yöntemiyle 350 TL'yi aldığını, diğerlerinin ise 200 TL'lik gıda ürününü şalvarlarına sakladıklarını gördü.

Manisa'da 'tırnakçı' kadınlar kamerada

YAKALANMLARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Market çalışanının ihbarıyla gelen ve görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı - Son Dakika

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