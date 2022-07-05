Olayın ardından kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden market çalışanı, kamera görüntülerini izleyince, bir şüphelinin 'tırnakçılık' yöntemiyle 350 TL'yi aldığını, diğerlerinin ise 200 TL'lik gıda ürününü şalvarlarına sakladıklarını gördü.

Bir şüpheli, 2 şekerleme alıp, market çalışanına 200 TL'lik banknot verdi. Para üstü veren market çalışanından 100 TL'lik banknotu değiştirmesini isteyen şüpheli, daha sonra ürünleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Bu sırada para üstü dahil, el çabukluğuyla toplamda 350 TL alan şüpheliler, marketten çıktı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da 'Tırnakçılık' yoluyla marketi soyan kadınlar iş yerini 550 TL zarara uğrattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.