Manisa'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Manisa'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Manisa'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplu taşıma araçlarında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmesine önem verdiklerini ifade etti.

Ergün, "Manisa'da il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda tedbir amaçlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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