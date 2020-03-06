Manisa'da toplu ulaşım araçlarına temizlik - Son Dakika
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Manisa'da toplu ulaşım araçlarına temizlik

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmasının ardından bu araçlarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa'da toplu ulaşım araçlarına temizlik, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmasının ardından bu araçlarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz günlerde, il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu araçlarda detaylı temizlik çalışması uyguladı. İç ve dış temizlikleri kapsamlı bir şekilde yapılan araçlar daha steril hale getirildi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için belli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Her gün binlerce insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında, salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Dezenfekte çalışmasının ardından bu araçlarda detaylı olarak iç ve dış temizliği yaptık. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarında temiz ve ferah bir şekilde yolculuk yapabilir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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