Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 19.00 sıralarında Gölmarmara Orman İşletme Şefliğinin yangın göletine su sağlamak maksadıyla müteahhit firma tarafından yapılan su kanalı çalışmasında İdris Akova (62), Celal Geyik (55) ve Mehmet Gezici (33) isimli işçiler oluşan göçükte toprak altında kaldı. Mehmet Gezici çalışma arkadaşları tarafından göçüğün hemen ardından toprak altından çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık, belediye ve AFAD ekibi sevk edilirken, yapılan kurtarma çalışmalarında İdris Akova'nın cansız bedeni de toprak altından çıkarıldı. Göçük altında kalan Celal Geyik isimli işçinin cansız bedenine ise gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun çalışmalar sonrası ulaşıldı. - MANİSA