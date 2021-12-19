Üye Girişi
Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı - Son Dakika

Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı

19.12.2021 17:46

Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Manisalıları hamsiye doyurdu Soğuk havaya rağmen hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Manisa'da, Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından bu yıl ilk...

Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Manisalıları hamsiye doyurdu

Soğuk havaya rağmen hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

MANİSA - Manisa'da, Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi Festivali'nde yaklaşık 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Soğuk havaya rağmen yüzlerce Manisalı hamsi yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin de destekleriyle Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından Hamsi Festivali düzenlendi. Yunusemre ilçesindeki alışveriş merkezi arkasındaki boş alanda gerçekleştirilen festivale Manisalı ve Manisa'da yaşayan Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz müziklerinin çalındığı festivalde, korona virüs tedbirleri sebebiyle restoran mutfağında pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi, ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaşlar da horon teperek keyifli vakit geçirdi. Öte yandan Karadeniz yöresine ait tereyağ, peynir, ekmek ve yoğurtların satışının yapıldığı stantlara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Kültürlerin burada birleşmesini yaşayacağız"

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Başkanı İsmail Aydın, dernek olarak bu yıl ilk kez böyle bir festival hazırladıklarını belirterek, "Festival kapsamında buradaki horon oyunlarından sonra halay çekilmesi bizim için bir anlam taşıyordu. Daha sonra Azerbaycan kökenli vatandaşlarımız ve bütün Anadolu'nun renkleri burada yansıtıldı. Festivalin sonunda da tabi ki Karadeniz'in simgesi olan hamsiyi burada dağıtmak halkımıza en azından bir tadımlık hamsi yedirmek bizleri mutlu etti. Bu yıl festivalimiz çok soğuk havalara denk geldi. Bundan sonraki festivallerimiz daha farklı olacak. En az 3 ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyut kazandıracağız. Kültürlerin burada birleşmesini yaşayacağız. Bugün 1 ton hamsi dağıttık. Hamsi dağıtımı sırasında bariyerler bize sıkıntı çıkarıyordu. Bu sene hamsileri farklı yerlerde hijyenik olarak pişirerek korumalı kaplarda buraya getirdik. Burada kuyruk durmadan ilerleyebiliyor. Bu da hem bize hem de vatandaşlarımıza kolaylık sağladı" dedi.

Festivale katılan vatandaşlar da Karadeniz kültürünü Manisa'da yaşadıkları için mutlu olduklarını belirterek, düzenleyenlere teşekkürlerini ifade ettiler.

Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı
Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı
Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı
Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı

Trabzonspor, Yunusemre, Karadeniz, Manisa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:16 Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız
17:14 Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler
16:43 İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu
16:19 Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu
16:06 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Faiz artırımı tartışmaya kapalı, başka öneriniz varsa dinlerim
16:01 Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti
15:51 "2027'de yaşıyorum" diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor!
15:29 Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:53
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 17:56:54. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement