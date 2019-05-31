Manisa'da trafik denetimi

Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şehzadeler
ilçesinde bayram tatili öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.
Yeni Harmandalı
Mahallesi ve Manisa - Ankara
kara yolu üzerindeki denetimlerde araç sürücülerine bilgilendirme broşürü ve Kadir Gecesi
dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.
Ekipler, ayrıca araçtaki yolculara ve çocuklara şoförlerini denetlemeleri için İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan ve içerisinde trafik kurallarının yer aldığı Sürücü Seyahat Karnesini verdi.
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara
, vatandaşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde sürücü ve yolculara kazasız bir yolculuk için hatırlatmalarda bulunduklarını ifade etti.
Etkinliğe Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Özgür Can, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Ali Koyuncu
, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü Murat Yiğit
Yılmaz da katıldı.