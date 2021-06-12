Manisa'da trafik ekipleri, şehirler arası otobüsleri denetledi - Son Dakika

Yapılan kontrolde durdurulan 206 otobüs şoförüne otobüslerde alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hatırlatılarak, bilgilendirme broşürleri verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü , Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı istasyon amirliğinde 24 ekiple şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri ve sürücülerini denetledi.

Manisa 'da trafik polisleri, şehirler arası otobüslere yönelik denetim yaptı.

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