Manisa'da trafik ışıklarına "evde kal" yazıları asıldı
6 saat önce
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik lambalarında kırmızı ışığa "evde kal" yazıları yerleştirildi.
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik lambalarında kırmızı ışığa "evde kal" yazıları yerleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Doktor Sadık Ahmet Caddesi ile İzmir Caddesi kavşağında bulunan trafik ışıklarına asılan "evde kal" yazılarının, trafik yoğunluğu olan bölgelerdeki lambalara da yerleştirileceği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri gün boyunca yol kontrollerinde vatandaşları koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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