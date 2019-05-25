Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa
'da meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İzmir- Ankara
kara yolunda Ahmet Kırlı
(38) yönetimindeki 45 RA 861 plakalı otomobil ile Hüseyin Akdoğan'ın (76) kullandığı 45 SA 2702 plakalı motosiklet, Durasıllı
Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Akdoğan ile aynı motosikletteki kızı Dilek Akdoğan ve otomobildeki Hüseyin Kırlı (13), 112 Acil Servis
ekiplerince Salihli
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Akdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan Dilek Akdoğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Otomobil, kamyonun altına girdi Demirci
- Salihli kara yolunda Zinnur Bacak'ın kullandığı 45 RA 1475 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ali
Yiğit yönetimindeki 06 EB 1358 plakalı kamyon, Borlu
Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Köprübaşı
İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Bacak'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.