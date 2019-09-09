Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazaları: 6 yaralı
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Manisa'da trafik kazaları: 6 yaralı

1 saat önce

Manisa'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazaları: 6 yaralı, System.String[]

Manisa'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli ilçesinden İzmir yönüne ilerleyen Şuayip Çetin idaresindeki 09 HC 322 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ZAN 25 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada Şuayip Çetin ile aynı araçtaki Mehmet Öztürk (54), Melek Öztürk (55), Tuğba Öztürk (22) ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.


Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kula ilçesinde de Niyazi Antepli (66) idaresindeki 45 RA 7012 plakalı motosiklet, Seyitali Mahallesi Orhan Acar kavşağında Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Yunus Kaptan'ın kullandığı 06 AKZ 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Antepli, ağır yaralandı.

Antepli, Kula Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Salihli, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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