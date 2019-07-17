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Manisa'da trafik kazaları: 7 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazaları: 7 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Murat Kayar idaresindeki 64 AG 099 plakalı otomobil, Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hasret ve Sedef Demir ile Güler Kayar yaralandı.
Kazadan bir süre sonra Mehmet Selçuk Alp (48) yönetimindeki 06 FT 0507 plakalı otomobil de aynı bölgede kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Sürücü ile araçtaki Muhammet ve Nejat Alp yaralandı.
İki kazada yaralanan 7 kişi, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:47 Kaynak: AA
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