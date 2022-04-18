Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.04.2022 11:36
Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kula ilçesinde İzmir- Uşak yolunun Kovukdere mevkisi yakınlarında O.C'nin (32) kullandığı 35 BCS 574 plakalı kamyonet, E.A. (54) idaresindeki 43 EA 863 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.C. ile aynı araçtaki Ata Yahşi (24) hastaneye kaldırıldı.

Yahşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salihli'de devrilen kamyondaki kişi öldü

Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde Y.A'nın (50) kullandığı 20 H 9262 plakalı kamyon, Salihli- Alaşehir yolunda devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Y.A. yaralandı, araçta bulunan Tuncay Koca (56) hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.A, tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Salihli'ye bağlı kırsal Derbent Mahallesi yakınlarında S.G'nin (39) kullandığı 45 SC 2984 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü Son dakika 3. sayfa: Kamyonet aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı: 1 ölü Salihli Belediyespor uzatmada BAL'a tutundu Salihli Belediyespor uzatmada BAL'a tutundu

Kamyonet, Salihli, Manisa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement