Manisa'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

09.06.2022 18:28
Manisa'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı, Akhisar ve Soma ilçelerindeki trafik kazalarında, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı, Akhisar ve Soma ilçelerindeki trafik kazalarında, 4 kişi yaralandı.

İrfan İ'nin (89) kullandığı 16 AS 993 plakalı otomobil İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde Koldere Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü İrfan İ. ile eşi Sebahat İ. (78) ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Akhisar'da ise F.T'nin (35) kullandığı 45 NP 352 plakalı hafif ticari araç, Sindelli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen S.C. (70) idaresindeki 45 ACR 631 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan S.C. hastaneye kaldırıldı.

Soma ilçesinde de Savaştepe kara yolunun Kum Mahallesi yakınlarında C.A. (41) idaresindeki 45 YB 4919 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Ağır yaralanan sürücü Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Saruhanlı, Akhisar, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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