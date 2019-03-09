Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

36 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, T.T'nin (57) kullandığı 45 C 4620 plakalı otomobil, Manisa- Akhisar yolunun Tirkeş Mahallesi kavşağında M.A'nın (51) idaresindeki 45 E 3980 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüsü M.A. ile aynı araçta bulunan F.F.K. (48) ve B.A.K. (57) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar ve Saruhanlı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralı F.F.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:59 Kaynak: AA

Akhisar, Saruhanlı, Manisa, Güncel
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