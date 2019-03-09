Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı
36 dakika önce
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Manisa
'nın Saruhanlı
ilçesindeki trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.T'nin (57) kullandığı 45 C 4620 plakalı otomobil, Manisa- Akhisar
yolunun Tirkeş Mahallesi kavşağında M.A'nın (51) idaresindeki 45 E 3980 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü M.A. ile aynı araçta bulunan F.F.K. (48) ve B.A.K. (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Akhisar ve Saruhanlı devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralı F.F.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:59 Kaynak: AA
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