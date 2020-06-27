Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil, önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil, önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerden biri alev alırken, ağır yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı civarında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Ozan Ş. idaresindeki 64 LS 902 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Bayram Yeşil (60) idaresindeki 35 PEU 13 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 PEU 13 plakalı otomobil alev alırken, 64 LS 902 plakalı otomobil ise yolun sağındaki su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula itfaiye amirliği ekipleri, hem yanan otomobili söndürmek için çalışırken, hem de otomobil içerisinde sıkışan sürücü Bayram Yeşil ve Halil Tuna'yı (70) kurtarmak için çalıştı. Yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Araçtaki yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bayram Yeşil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Halil Tuna ise hayati tehlikesi nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Öte yandan, önündeki otomobile çarpan otomobil sürücüsü Ozan Ş.'nin askeri personel olduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ozan Ş., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunda ulaşım bir süre durdu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 04:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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