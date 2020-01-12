Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İsmail Ulusu (43) idaresindeki 45 ACB 662 plakalı kamyonet, Uşak- İzmir Karayolu Kovukdere mevkisinde, Bayram Duran (47) kullandığı aynı yönde seyir halindeki saman yüklü 43 KD 099 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazada, kamyonetteki sürücü İsmail Ulusu ile Zeliha Ulusu (10) ve Fadime Ulusu (47) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Fadime Ulusu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar da Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulusu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan!
Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
06:31 Kamyonet tır'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
06:14 Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika
06:13 Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika
06:03 Güngören'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
06:02 POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 06:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]