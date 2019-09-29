Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Burak D.'nin kullandığı 45 FK 395 plakalı otomobil ile Halil A'nın idaresindeki 01 AHH 89 plakalı kamyon, Akhisar- Kırkağaç kara yolu Medar mevkisinde çarpıştı.


Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin çağrısıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, kazada otomobildeki Merve Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı otomobilde yaralanan eşi Görkem Doğan ile sürücü Burak D. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Halil A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Akhisar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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