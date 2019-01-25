Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

10 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, Sarıgöl- Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Akyüzoğlu ile motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Buldan, Sarıgöl, Motosiklet, Manisa, Güncel
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