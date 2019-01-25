Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, Sarıgöl- Buldan
kara yolu Buldan rampası mevkisinde, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Akyüzoğlu ile motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.