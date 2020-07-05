Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle Menemen Caddesi'nde kente giriş yönünde trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde yaralanan sürücü ile 2 yolcu ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çelik'in yakınları, ölüm haberini aldıklarında büyük üzüntü yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi yönünden gelen Süleyman Emre Çelik 'in (22) kullandığı 26 GF 153 plakalı motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan Menemen Caddesi'ne dönen Burcu B. idaresindeki 34 BKN 123 plakalı otomobile çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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