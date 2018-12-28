Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu

Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı

Son Dakika! Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var