Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

24 dakika önce

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Aslanboğa'nın (52) kullandığı 35 HAP 91 plakalı otomobil, çevre yolunun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Burada Ümit T. idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpışan araç, alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtan çıkarılan Aslanboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:31 Kaynak: AA

Yaşar, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı

Son Dakika! Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Bahçeye Gömmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 21:55:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]