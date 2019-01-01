Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Sadık B. (37) yönetimindeki 45 KP 362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kiraz-Alaşehir kara yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sadık B. hayıtını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: AA
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