Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Sadık B. (37) yönetimindeki 45 KP 362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kiraz-Alaşehir kara yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Sadık B. hayıtını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel
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