Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


İshak Çelebi Mahallesinde Akhisar yönüne giden Ü.K. (51) yönetimindeki 45 HD 1474 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.T'nin (49) kullandığı 45 AR 103 plakalı otomobille çarpıştı.


M.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan Ü.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:39 Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel
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