Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
3 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmetiye Mahallesi'nden Kemaliye'ye doğru seyir halindeki T.K. (37) idaresindeki 20 LJ 228 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak duvara çarptı.
Kazada, sürücü T.K. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:06 Kaynak: AA
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