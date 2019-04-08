Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

3 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmetiye Mahallesi'nden Kemaliye'ye doğru seyir halindeki T.K. (37) idaresindeki 20 LJ 228 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, sürücü T.K. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:06 Kaynak: AA

Kemaliye, Alaşehir, Manisa, Güncel
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