Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı'dan Salihli yönüne giden S.Y (49) idaresindeki 45 L 2606 plakalı otomobil, Adala Mahallesi'nde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.


Kazada yaralanarak ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:56 Kaynak: AA

Köprübaşı, Salihli, Manisa, Güncel
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