Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı
'dan Salihli yönüne giden S.Y (49) idaresindeki 45 L 2606 plakalı otomobil, Adala
Mahallesi'nde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazada yaralanarak ambulansla Salihli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:56 Kaynak: AA
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