Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:36 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fikret Önder'in (42) kullandığı 35 HD 3296 plakalı kamyon ile Nafiz Altın (19) idaresindeki 42 RA 1490 plakalı otomobil, İzmir- Ankara
E-96 Karayolu Manisa Kavşağı'ında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Altın, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Altın'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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