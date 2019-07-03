Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Önder'in (42) kullandığı 35 HD 3296 plakalı kamyon ile Nafiz Altın (19) idaresindeki 42 RA 1490 plakalı otomobil, İzmir- Ankara E-96 Karayolu Manisa Kavşağı'ında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Altın, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Altın'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Turgutlu, Ankara, Manisa, Güncel
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