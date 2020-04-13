Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekipleri, kaza sonrası yerinden sökülen 3 ağacı kaldırdı.
Bu arada sürücünün 159 promil alkollü olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:50 Kaynak: AA
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