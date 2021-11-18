Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 otomobilin çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza bugün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Altınköy Mahallesinde meydana geldi. Altınköy Mahallesi'nden Selendi ilçesine gitmekte olan Süleyman K.'nın (39) kullandığı 16 TL 853 plakalı otomobil ile ara yoldan ana yola çıkan Şükrü Ş.'nin (39) kullandığı otomobille çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken 16 TL 853 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe K. isimli vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Selendi Devlet hastanesine sevk edildi. Ayşe K.'nın durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. - MANİSA