Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

10.04.2022 11:43
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında Ş.C. (53) idaresindeki 35 AHS 342 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen N.D.'nin (53) kullandığı 35 SFZ 31 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu traktör sürücüsü N.D. yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açılırken, yaralı şahsın Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

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Tragger, Akhisar, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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