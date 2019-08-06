Son Dakika Haberleri: Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı

1 saat önce

Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı, System.String[]
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erol Y'nin kullandığı 45 J 1786 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü, merkez Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahalesi'nde, karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki 45 EK 007 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada savrulan araçların çarptığı yol kenarındaki 2 otomobilde de hasar oluştu.
Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:31 Kaynak: AA
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