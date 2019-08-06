Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı
1 saat önce
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:31 Kaynak: AA
'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erol Y'nin kullandığı 45 J 1786 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü, merkez Şehzadeler
ilçesi Karaağaçlı
Mahalesi'nde, karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki 45 EK 007 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki 14 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada savrulan araçların çarptığı yol kenarındaki 2 otomobilde de hasar oluştu.
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