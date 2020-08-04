Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak- İzmir kara yolu Selendi ilçe kavşağında, Ramazan Özen'in (67) kullandığı 35 SR 940 engelli plakalı otomobil, Ali Akgün yönetimindeki 64 EL 484 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı aileden Serkan (42) ve Meryem Özen (62), Ayşe (86) ve Feray Özdoğan (60) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ramazan ve engelli Serkan Özen'i çıkardı.

Yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ramazan Özen ve Ayşe Özdoğan, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:00

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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