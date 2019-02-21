Son Dakika Haberleri: Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

38 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Turgutlu'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mürteza Topatan (49) yönetimindeki 15 FF 432 plakalı cip, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Mustafa Kundakçı (51) yönetimindeki 45 BA 734 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada her iki araçta bulunan Dilek Kundakçı (46) ile Mustafa Fırat Altunbaş (37) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:19 Kaynak: AA

İzmir, Turgutlu, Manisa, Güncel
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