Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Turgutlu'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mürteza Topatan (49) yönetimindeki 15 FF 432 plakalı cip, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Mustafa Kundakçı (51) yönetimindeki 45 BA 734 plakalı otomobille çarpıştı.





Kazada her iki araçta bulunan Dilek Kundakçı (46) ile Mustafa Fırat Altunbaş (37) yaralandı.



112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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